В Тюменской области благодаря общественникам появится кедровый питомник

| Фото: Центр развития экологических программ «Живая планета» | Фото: Центр развития экологических программ «Живая планета»

Присоединиться к созданию зеленого пояса Тюменской области приглашает неравнодушных жителей региона директор Центра экологических программ и руководитель тюменского отделения Общероссийского общественного движения школьных лесничеств и экологических объединений "Живая планета" Вера Пахомчик.

Она также является координатором движения "Кедры России" в Тюменской области.

В 2020 году на юге региона благодаря общероссийскому движению высадили 3 тыс. сеянцев кедра, в 2021 году планируется, как минимум, столько же передать школам и детским садам области. Весной активисты "Живой планеты" запланировали совместно с крестьянским хозяйством "Плодовое" заложить небольшой питомник сибирского кедра и через три года также передать саженцы учебным заведениям.

Вера Пахомчик признается, что когда обратила внимание на этот всероссийский проект, сразу вернулась мыслями в детство.

"Кедр - мое любимое дерево. Я росла в селе Атирка Омской области, кругом была тайга, или, как говорили тогда, урман. На окраине села был кедросад, примерно в 1970 году ему было лет 50. В этот кедросад я любила ходить одна – летом земляники, кислицы поесть, грибов пособирать, осенью – шишки, а зимой полежать в снегу под кедрами. Тогда я еще не думала, что буду заниматься организацией школьных лесничеств и сажать деревья. Прошли годы и я стала директором общественной организации", - рассказала Вера Пахомчик.

В 2019 году она лично познакомилась с лидером движения "Кедры России" Иваном Санжаровым и поняла, что благодаря кедрам и кедросадам можно расширить движение школьных лесничеств в Тюменской области, объединить администрацию, глав сельских поселений, предпринимателей, лесничих, экообщественников и создать зеленый пояс Тюменской области.

"Школьные лесничества реально могут принять участие в посадке сеянцев кедра, администрация – огородить участок, лесничие – помочь выбрать участок. Школьные лесничества могут ухаживать за кедрами, проводить исследования", - считает тюменка.

Общероссийское движение "Кедры России" набирает силу, ему всего пока два года, но уже выращено 2,5 млн сеянцев кедра, отправлено в 31 регион России 124 тыс. штук. Уже определены координаторы в 57 регионах России, формируются координаторы проекта в районах, в поселках.

"Важно определить, сколько надо деревьев, необходимо сделать реестр всех мест, где можно посадить кедр и другие породы. Предстоит огромная работа", - подчеркнула Вера Пахомчик. Она приглашает всех заинтересованных в этом присоединиться, электронная почта для связи - liberte-center@yandex.ru, телефон: 8-912-382-34-89.