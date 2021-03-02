Гражданские активистки из Тюмени и Тобольска получили награды Российского Красного Креста

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Медали Даши Севастопольской вручили женщинам-лидерам социального сектора Тюменской области.

Как сообщают в Альянсе СО НКО региона, уникальные награды вручил председатель тюменского отделения "Российского Красного Креста" Михаил Морозов председателю АНО "Обретая крылья" Ольге Зубаревой, председателю тюменского областного общественного движения "Матери против наркотиков" Елене Морозовой и руководителю общественной организации "Родители за жизнь и здоровье детей" из Тобольска Светлане Макеевой.

Все они были удостоены почетной медали за активное участие в делах РКК, утверждение идеалов гуманизма и милосердия и за активную помощь нуждающимся в период пандемии.

Так, команда АНО "Обретая крылья", выступая тюменским региональным представителем федерального благотворительного проекта "Дари еду!", активно помогала продуктами малообеспеченным жителям города. Сотни килограммов продуктовых наборов доставили волонтеры этой организации нуждающимся в самые тяжелые месяцы эпидемии. Также Ольга Зубарева совместно с волонтерами "Банка еды" и фонда "Траектория надежды" неоднократно принимала участие в промо-акциях по сбору продуктовых пожертвований, которые проводились в различных гипермаркетах города в 2020 году. Наборы передавались людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, а также в организации, оказывающие помощь малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям ̶ в социальный приют "Твой дом" и молодежную реабилитационную организацию инвалидов "Оптимист".

Медаль Даши Севастопольской учреждена в честь героини первой обороны Севастополя, сестры милосердия, оказывавшей помощь и уход за ранеными бойцами во время Крымской войны 1854-1856 годов.