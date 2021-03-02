  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юные тюменцы проверили знания об экономике в "Финатлоне для старшеклассников"

Общество, 18:35 02 марта 2021

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Отвечать на вопросы из мира микро- и макроэкономики и финансовых услуг пришлось участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг "Финатлон для старшеклассников", который проходил в Тюмени.

Как сообщают в областном Альянсе СО НКО, в случае победы ребята получат льготы при поступлении на профильные экономические специальности в ведущие вузы России.

Организаторами олимпиады, проводимой с 2008 года, выступают Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, Национальный институт финансовых рынков и управления, Центробанк России, Российское движение школьников, Роспотребнадзор, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Институт экономики РАН и АНО ДПО "Институт фондового рынка и управления". Оператором тюменского этапа олимпиады традиционно выступило региональное отделение общероссийской общественной организации “Финпотребсоюз” при поддержке Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, ТюмГУ и регионального центра “Семья”.

Первым заданием был финансовый тест, вторым – эссе по заданной теме. После этого ребятам предстояло решить непростые финансовые кейсы и задачи. Затем участников ждала блиц-игра, где они должны были, к примеру, подробно описать структуру пенсионной системы России, определить понятие “блокчейн” и область его применения, рассказать, с какой целью компании проводят IPO и так далее. Оценивали знания учащихся преподаватели Финансово-экономического института и Института государства и права ТюмГУ.

Все работы участников олимпиады направлены для итогового подсчета в Москву. Результаты опубликуют на официальном сайте проекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# социально ориентированные некоммерческие организации , финансовая грамотность , финансовая олимпиада , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 02.03.2021В Тюмени волонтеры-медики провели массовую зарядку в сквере
18:45 02.03.2021Участников и зрителей забега "Стальной характер" бесплатно проверят на ВИЧ
18:35 02.03.2021Юные тюменцы проверили знания об экономике в "Финатлоне для старшеклассников"
18:06 02.03.2021Улицу Вьюжную в Тюмени на четыре дня закроют для транспорта