Работу корреспондента "Тюменской линии" отметили благодарственным письмом регионального правительства

| Фото: Департамент соцразвития Тюменской области | Фото: Департамент соцразвития Тюменской области

Благодарственное письмо правительства Тюменской области вручил специальному корреспонденту информагентства "Тюменская линия" Дарье Казаковой директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО 3 марта.

Награду присудили за вклад в поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области и успешную реализацию веб-проекта "Лидеры перемен".

"Дарья Владимировна оказывает огромнейшее содействие по информационному сопровождению очень многих проектов общественных организаций нашего региона, безвозмездно готовит анонсы и информационные статьи, оказывает всяческое содействие, чтобы максимально широко освещалась деятельность СО НКО в СМИ как нашего региона, так и на всероссийском уровне", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

Он поблагодарил журналиста за поддержку и помощь в работе и выразил надежду на такое же плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Напомним, "Тюменская линия" рассказывает о работе НКО на территории области и северных округов с 2016 года. В 2018 году был запущен спецпроект "Лидеры перемен", который до сих пор является локомотивом в сфере информирования граждан о деятельности третьего сектора в регионе.

Любая некоммерческая организация, действующая на территории Тюменской области, может направить на электронный ящик nko@t-l.ru пресс-релизы и фотографии со своих мероприятий, анонсы или просто истории о тех, кому они помогли - с 2019 года информагентство на безвозмездной основе публикует подобные материалы наравне с авторскими статьями журналистов по теме.