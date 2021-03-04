Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают на молодежные форумы

| Фото: форум "Утро-2020" ВКонтакте | Фото: форум "Утро-2020" ВКонтакте

Молодых тюменцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают поучаствовать в форумной кампании 2021 года. Это позволит им не только набраться опыта, но и реализовать себя, научиться создавать эффективные и интересные социальные проекты. Также участие в форумах – это возможность получить гранты на воплощение своих идей.

Об этом на семинаре, посвященном подготовке молодых людей с инвалидностью к форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи, заявил руководитель АНО "Вдохновение", член рабочей группы по социализации людей с инвалидностью Росмолодежи Тимур Нигматуллин.

"Мы ожидаем, что в 2021 году участниками форумов станут как можно больше ребят. Сейчас уделяют большое внимание вопросам организации таких мероприятий. Предусматривается не только создание доступной среды на площадках форумов. С ребятами с нарушениями опорно-двигательного аппарата находятся рядом помощники, участников с нарушениями слуха сопровождают сурдопереводчики, а с нарушениями зрения – тьюторы. Под каждого человека подбирают методики работы", - подчеркнул он.

Тимур Нигматуллин отметил, что молодые тюменцы, которые добились высоких побед и им есть чем поделиться, могут стать спикерами на различных площадках.

Опыт работы с участниками, которые имеют ограничения здоровья, в Тюменской области уже есть. Он успешно был применен на форуме "Утро-2019". Тогда были созданы все необходимые условия, а эксперты помогали им в написании проектов. Итогом стали победы в конкурсах грантов, общая сумма которых превысила 1,5 млн рублей.

"В 2021 году мы хотим охватить большое количество форумов, чтобы ребята в них участвовали. Нужно работать сообща, важна и активность самих участников", - добавил Тимур Нигматуллин.

Он рассказал, что в регионах Уральского федерального округа будут работать региональные штабы по привлечению ребят к участию в форумах. Они уже созданы в Тюмени, Челябинске и Ханты-Мансийске. В ближайшее время откроются в Кургане, Екатеринбурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Эти штабы станут набирать молодых людей с инвалидностью и помогать им в подготовке к мероприятиям.

Семинар, состоявшийся в режиме онлайн, собрал более 500 участников из Тюменской, Курганской, Свердловской, Волгоградской областей, экспертов из Челябинска, Самары, Санкт-Петербурга. Специалисты призвали студентов активнее проявлять себя, участвовать в форумах и разрабатывать новые интересные проекты.

Любовь Голышева