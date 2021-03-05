О работе СО НКО Нижнетавдинского района рассказали в муниципальной администрации

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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Опытом поддержки и развития СО НКО на муниципальном уровне поделилась замглавы Нижнетавдинского района Ольга Куксгаузен на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, который проходил 3 марта.

По ее словам, в муниципалитете зарегистрировано 11 СО НКО, из них активно действующие - отделение областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отделение Всероссийского общества инвалидов, Центр традиционной православной культуры "Троица", Хуторское казачье общество "Нижнетавдинское", Центр социального обслуживания граждан "Долголетие", Центр социальной реабилитации "Тюменский" и Реабилитационный центр помощи наркозависимым "Поколение".

Координацией их работы занимаются сотрудники администрации муниципалитета, а также руководители и работники социальных учреждений района. Администрация оказывает правовую, консультационную, информационную и финансовую помощь СО НКО, предоставляет помещения, льготы на земельный налог, субсидии на проведение мероприятий, помогает готовить документацию для грантовых конкурсов разного уровня, отметила Ольга Куксгаузен.

В 2019 и 2020 годах некоммерческие организации Нижнетавдинского района привлекали в муниципалитет федеральное и областное финансирование. К примеру, проект совета ветеранов по восстановлению 27 мемориальных надгробных плит в трех населенных пунктах района получил почти полмиллиона рублей от Фонда президентских грантов. Примерно столько же получили активисты казачьего общества на проведение военно-патриотического лагеря для детей. На 2021 год в бюджете муниципалитета предусмотрено 380 тыс. рублей на проведение грантовых конкурсов для СО НКО.

Замглавы района отметила, что местное отделение ВОИ не участвовало ни в одном конкурсе на получение субсидий, и обратилась к руководителям областного отделения за помощью в решении этой проблемы - к примеру, предложила организовать обучение для участников этой НКО. Она подчеркнула, что те, кто подавал заявки на грантовые конкурсы и выигрывал их, обретают уверенность в себе, идут дальше и транслируют свой опыт другим.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин выразил мнение, что в Нижнетавдинском районе необходимо определить конкретное уполномоченное лицо, к которому могут обращаться общественники за помощью и поддержкой. Практика, когда за взаимодействие с СО НКО отвечают все, неэффективна. Он также призвал на перспективу рассмотреть вопрос создания муниципального ресурсного центра, чтобы сопровождение проектов некоммерческих организаций было обеспечено на территории района и НКО не пришлось бы ездить за консультациями в Тюмень.

Руководитель Благотворительного фонда развития Тюмени Вера Барова заметила, что, работая в качестве ресурсного центра и приглашая представителей третьего сектора из Нижнетавдинского района на обучение, она никогда не получала живого отклика и люди из муниципалитета не приезжали. Она выразила надежду, что в будущем район справится с этой проблемой.

Дарья Казакова