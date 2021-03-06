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В Тюмени назвали победителей "Молодежного квеста"

Общество, 11:18 06 марта 2021

Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

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Команды "СМС" из Заводоуковска, "Дружба" из Нижнетавдинского района и "Мы рядом!" из Тюмени стали победителями областного конкурса "Молодежный квест".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова.

Интернет-игра "Молодежный квест" проходила в Тюменской области с 1 февраля по 5 марта. Мероприятие было приурочено к Международному дню безопасного Интернета и стало частью профилактического марафона "Тюменская область - территория здорового образа жизни".

"Конкурс объединил более одной тысячи семисот человек. Всего было зарегистрировано 206 команд – это волонтерские отряды и инициативные группы. Ребятам предстояло пройти два уровня заданий: интеллектуальный и творческий. Оценивали работы участников организаторы и жюри конкурса", - рассказала Александра Обухова.

Команды-победители получат фирменный набор призов: сумки, флешка, коврик для мыши, наклейки, ручки, мини-печать. Специальные дипломы в номинации "Лучший на уровне" вручат также командам "Открытые сердца" из Тюмени, "Спортики" из Ялуторовского района и "Новое поколение" из Казанского района.

Любовь Голышева

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# дети , кибербезопасность , Областной центр профилактики и реабилитации , школьники

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