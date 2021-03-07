Забег "Стальной характер" в Тюмени собрал тысячу участников

| Фото: "Стальной характер" ВКонтакте | Фото: "Стальной характер" ВКонтакте

Более 1 тыс. человек из Тюменской области, а также Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы участвовали в экстремальном забеге "Стальной характер. Холод" на базе отдыха "Кулига-парк" 6 марта, сообщают организаторы.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции – три, пять, семь и девять км. Все забеги были разделены на несколько потоков для соблюдения мер профилактики.

"Сейчас забег проходит практически после годового перерыва. Зимний формат "Стального характера" мы проводим один раз в году и только в Тюмени. Поэтому это особенное событие с уникальными трассами. А самые новые, необычные, экстремальные препятствия будут на дистанции девять километров", - отметил организатор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

| Фото: "Стальной характер" ВКонтакте | Фото: "Стальной характер" ВКонтакте

Руководитель департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин рассказал о гордости за проект, появившийся в Тюмени.

Проявить стальной характер решился депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин. Он выбрал дистанцию три км.

"Здесь я вижу позитивных, здоровых, заряженных людей. Это не может не вызывать восторг, потому что все эти люди создают невероятный настрой", – сказал он.

64-летний Петр Шаравин пробежал пять км. Вместе с ним в забеге участвовали сын и внук. Тюменец отметил, что для него особенно важна атмосфера спортивного праздника, которая вдохновляет и дает стимул двигаться вперед.