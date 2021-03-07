В Тюмени представят инклюзивный спектакль "Особое виденье завтра"

АНО "Дельфин" АНО "Дельфин"

Премьера благотворительного инклюзивного спектакля "Особое виденье завтра" состоится 29 и 30 июня 2021 г. В постановке будут заняты примерно 90 человек. Это люди с ОВЗ, ментальными расстройствами, в частности, аутистического спектра, пенсионеры и люди, не имеющие ограничений по здоровью.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель социального проекта "Творческий путь", директор АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам.

"За основу сценария режиссеры взяли путешествие по странам, их будет 12. Мы решили, что это актуально в год пандемии. Наши актеры - непрофессионалы - расскажут о традициях и достопримечательностях этих стран словами, песнями, танцами. Сейчас идет активная работа с ними на мастер-классах", - говорит она.

Зрители инклюзивного спектакля увидят, как актеры на сцене без стеснения демонстрируют свои страхи, делятся мечтами и надеждами. Режиссер постановки Дмитрий Куклев отмечает, что в конце сценического действия все смогут убедиться, что люди с ОВЗ смелые, сильные.

АНО "Дельфин" АНО "Дельфин"

"Для них не существует барьеров, есть препятствия, которые они способны преодолеть. Нет в мире ничего невозможного, если ты веришь в себя, в свою мечту", - уверен он.

Всего в соцпроекте "Творческий путь" заняты 120 человек. АНО "Дельфин" реализует его при поддержке регионального департамента культуры и Фонда президентских грантов. Сумма поддержки составила около 1 млн рублей.

Анжела Лебедева