Успешные практики НКО в сфере миграционной деятельности обсудили в ОП РФ

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

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Современные позитивные практики социально ориентированных НКО в сфере адаптации и интеграции мигрантов в общество обсудили в Общественной палате РФ. В заседании круглого стола приняли участие члены комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сотрудники Федерального агентства по делам национальностей России, а также комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох отметил, что на сегодняшний момент, когда пандемия пошла на спад, настала острая необходимость выработать механизмы и рекомендации, которые позволят усовершенствовать работу некоммерческого сектора в сфере адаптации иностранных граждан на территории России.

Начальник отдела по методическому обеспечению социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами ФАДН Екатерина Мельничук сказала, что НКО накопили достаточно опыта и позитивные практики, которые можно масштабировать в другие регионы РФ.

Заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин отметил, что миграционные процессы играют важное значение для стабильности и безопасности российского общества. Профессиональным сообществом не раз на различных площадках поднималась тема социально-культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции, и в своей практической деятельности эксперты постоянно сталкиваются с рядом проблемных аспектов при реализации мероприятий, направленных на работу этого направления.

"Регионы в силу расплывчатости понятия “мигранты” занимаются больше не иностранными гражданами, а внутренними мигрантами. Кроме того, существуют проблемы, связанные с финансированием данного направления, нет унифицированного понятийного аппарата. Считаем, что необходимы изменения в законодательстве, направленные на совершенствование такой области деятельности, как интеграция и адаптация иностранных мигрантов в России", — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что в 2020 году ФАДН России направило во все субъекты РФ методические рекомендации, в которых постаралось определить, что такое адаптация, интеграция и какие мероприятия должны реализовываться в рамках госполитики по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов.

В заседании также приняла участие заведующий отделом этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Виктория Леденева. В своем выступлении она отметила, что для повышения эффективности процесса адаптации и интеграции мигрантов в России органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо активное взаимодействие с национально-культурными автономиями.

"Отсутствие законодательно определенного понятийного аппарата и распределения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ создает трудности в реализации функций по адаптации и интеграции мигрантов не только для общественных организаций, но и для региональных и муниципальных органов власти", — подчеркнула эксперт.

Анализируя работу с мигрантами в условиях пандемии коронавирусной инфекции, она предложила активнее включать в этот процесс общественные организации, которые хорошо себя зарекомендовали в этот период.

Генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век", член Общественной палаты Республики Татарстан Лилия Таишева представила модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции мигрантов в РФ, которая предусматривает работу центра помощи мигрантам, куда любой может обратиться за консультационной помощью, а также мобильное приложение M-Help, позволяющее решать проблемы онлайн и работающее на семи языках.

Рассматривая различные инструменты поддержки мигрантов, Лилия Таишева отметила, что, безусловно, важно продолжать работу горячих линий, куда могут обратиться мигранты, но лишь небольшая их часть не имеет языковых барьеров и может по телефону рассказать о своих проблемах. Поэтому важно внедрять и другие каналы коммуникации.

Также спикер считает, что необходимо распространять ориентационные курсы для мигрантов на всех приезжих в страну из-за рубежа. Кроме того, нужно мотивировать их к изучению русского языка, истории России, национальных традиций и основ законодательства.

Все прозвучавшие предложения и рекомендации будут обобщены и войдут в итоговую резолюцию, которую затем направят в профильные ведомства, сообщили в пресс-службе ОП РФ.