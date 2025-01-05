Социальный проект для ограниченных в правах родителей реализуют в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помощь женщинам, которые страдают от различных зависимостей и находятся под угрозой лишения или ограничения в родительских правах, оказывают в Тюмени в рамках работы клуба "Устойчивая семья". Социальный проект реализует областной центр профилактики и реабилитации совместно с региональным центром "Семья".

Проект осуществляется в рамках всероссийской программы "Дети в семье", инициированной уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, пояснили в центре "Семья".

В 2024 году помимо женщин, которые стремятся наладить свою жизнь, избавившись от вредных привычек, и тем самым вернуть себе счастье материнства, к клубу "Устойчивая семья" присоединился один мужчина.

На протяжении нескольких месяцев участники проекта учились вновь воспринимать себя ответственными и любящими родителями. Занятия позволили раскрыться многим из тех, кто из-за своего антисоциального поведения был лишен возможности общаться со своим ребенком.