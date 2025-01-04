В Тюмени из роддома №2 выписали первую родившуюся в 2025 году новорожденную

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малышку Алисию, которая стала первой новорожденной в Тюмени в 2025 году, и ее маму Елизавету Пушкину выписали из родильного дома №2. Встретить их 4 января приехали глава молодой семьи Дамир Хамидуллин, родные и близкие супружеской пары.

Елизавета Пушкина поблагодарила врачей и медперсонал родильного дома №2 Тюмени. Она рассказала, что предварительной датой родов было 29 декабря, однако сами родители хотели, чтобы малышка появилась на свет в январе.

"Так и получилось. В роддом приехали 31 декабря, а родились 1 января. Это наш первый ребенок, спокойная девочка, даже ночами спит, - поделилась молодая мама. - Все врачи роддома очень хорошие, всем спасибо большое, особенно тем, кто принимал роды, лечил, помогал".

Папа новорожденной Дамир Хамидуллин назвал день выписки самым долгожданным и волнительным. Он поблагодарил всех за оказанное внимание, губернатора Тюменской области Александра Моора – за поздравление.

Молодые родители рассказали, как выбирали имя для дочки. Изначально Дамир предложил имя Алиса, Елизавета же выбрала Алисию. Второй вариант пришелся по душе как маме, так и папе. "Алисия – символ мира, добра, победы над злом", - рассказал Дамир Хамидуллин в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия"

Заведующая акушерским отделением родильного дома №2 Тюмени Анна Ермакова добавила, что роды у Елизаветы прошли отлично, малышка родилась здоровой, у мамы послеродовой период прошел хорошо. Выписка состоялась по плану на четвертые сутки, как и полагается после нормальных родов.

"Врачи нашего родильного отделения, как и все, ожидают чуда в новогоднюю ночь. И это чудо случилось, именно в нашем родильном доме родился первый в 2025 году малыш – девочка Алисия. Мы очень рады этому событию", – рассказала Анна Ермакова.

Напомним, девочка появилась на свет практически сразу после боя курантов, в 00:31. Вес – 3720 граммов, рост – 55 см.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин