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Тюменцам рассказали о выгодах при покупке загородного жилья зимой

Экономика, 17:51 04 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об особенностях покупки загородной недвижимости в зимнее время рассказал тюменцам директор агентства недвижимости Александр Швецов. По его словам, зимой спрос и количество предложений по продаже загородного жилья уменьшается. При этом низкий спрос открывает перед покупателями возможности для торга. Поэтому эксперт советует владельцам дач тщательно оценивать предложение и свою стратегию продаж.

Также Александр Швецов отметил низкую конкуренцию. По его словам, с уменьшением числа домов продажа может осуществляться быстрее, особенно если объект качественный и имеет хорошую доступность.

Эксперт напомнил, что строить частный дом безопасно позволит счет эскроу. В России с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", пишет "Тюменская область сегодня".

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# индивидуальное строительство , недвижимость

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