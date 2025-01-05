Тюменцам рассказали о выгодах при покупке загородного жилья зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об особенностях покупки загородной недвижимости в зимнее время рассказал тюменцам директор агентства недвижимости Александр Швецов. По его словам, зимой спрос и количество предложений по продаже загородного жилья уменьшается. При этом низкий спрос открывает перед покупателями возможности для торга. Поэтому эксперт советует владельцам дач тщательно оценивать предложение и свою стратегию продаж.

Также Александр Швецов отметил низкую конкуренцию. По его словам, с уменьшением числа домов продажа может осуществляться быстрее, особенно если объект качественный и имеет хорошую доступность.

Эксперт напомнил, что строить частный дом безопасно позволит счет эскроу. В России с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", пишет "Тюменская область сегодня".