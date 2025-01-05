Уватский район в январе отметит 100-летие со дня образования

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

100-летие со дня образования отметит Уватский район в январе 2025 года. Празднование юбилея муниципалитета пройдёт в селе Уват. На торжественной церемонии будут названы имена земляков, удостоенных звания Почетного гражданина Уватского района, кандидатуры которых выдвинули жители муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе администрации Уватского района,

на протяжении всего 2024 года в каждом селе проходили праздничные мероприятия.

"За год мы чествовали отличившихся тружеников, волонтеров, активистов, семей участников СВО и многодетных семей. Каждое поселение – уникально своими достопримечательностями, развитием, промышленностью", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Он добавил, что сами села имеют многовековую историю, а район значительно моложе. Но 100-летний юбилей - это отличный повод вспомнить историю древней уватской земли. Например, Демьянское - сельское поселение с богатейшей историей, уходящей в первые века нашего тысячелетия. Самое первое поселение в Уватском районе всегда занимало ключевое место в развитии региона: оно было опорным пунктом Сибирского тракта, связывающего юг и север области. Кстати, первое название района было именно Демьянским. И только в 1925 году он был переименован в Уватский.