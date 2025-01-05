В Тюменском районе отремонтируют более 56 км автодорог в 2025 году

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Комплексный ремонт 98 объектов дорожного хозяйства в 20 сельских поселениях Тюменского района проведут в 2025 году. Всего отремонтируют свыше 56 километров автодорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Самыми крупными объектами станут ул. Лесная в д. Зырянка, ул. Советская в с. Ембаево, ул. Ленина в п. Богандинский и ул. Набережная в п. Боровский. Протяженность каждого из этих участков составляет 1,5 км.

Запланированы работы и в самых отдаленных муниципалитетах. В с. Салаирка отремонтируют улицу Депутатскую, в д. Нариманова преобразят улицы Дружбы и Мира, а в Муллашах – улицу Колхозную и одноименный переулок.

Больше всего автомобильных дорог местного значения обновят в Переваловском и Кулаковском муниципальных образованиях – 11 и 10 участков соответственно.