В Тюмени открылся общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области открылся в Тюмени 10 марта. Он традиционно расположился в стенах Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

На торжественной церемонии председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин отметил, что остается не очень много времени до начала большого электорального цикла в РФ. Планируется не только федеральная парламентская кампания, но и выборы депутатов Тюменской областной думы 7 созыва и ряд дополнительных муниципальных выборов. Он подчеркнул, что заблаговременный запуск работы штаба даст возможность его сотрудникам освежить знания по избирательному законодательству и по нормам и методам работы.

"Постоянно меняющееся избирательное законодательство в конечном итоге нацелено на то, чтобы открытость, легитимность и конкурентность действительно были уже не декларацией, а практически воплощались в жизнь. Для этого делается немало - на это нацелено видеонаблюдение, использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, QR-кодирование участковых избирательных комиссий, функционирование государственной автоматизированной системы выборов и много других моментов, включая дистанционное электронное голосование, которое будет использовано в ходе ближайшей кампании на уровне эксперимента в нескольких регионах", - рассказал Игорь Халин.

По его мнению, сложно переоценить деятельность представителей общественности, которые в качестве наблюдателей держат руку на пульсе и непосредственно присутствуют на всех избирательных участках (а их в Тюменской области планируется порядка 1 тыс. 70). Халин заметил, что институт общественных наблюдателей родился не сегодня, он вырос из центров общественного наблюдения, которые работали в регионе достаточно давно. С принятием закона в 2018 году норма получила практическое воплощение и стала эффективным средством для того, чтобы к ходу и результатам выборов было доверие граждан.

"Дело наблюдателя - не просто прийти и посидеть, посмотреть. Они должны быть активными, должны стать помощниками для избирателей прежде всего и во вторую очередь для комиссий, указывать на недостатки, какие-то проблемы. Именно в общественном штабе предусматриваются экспертная, юридическая и мобильная группы. Думаю, что все это поможет нам провести выборы на достойном уровне, открыто, конкурентно и легитимно", - заявил председатель областной избирательной комиссии.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что, по сути дела, выборная кампания уже стартовала: сегодня начинается праймериз "Единой России", где будут принимать участие и победители конкурса "Лидеры России", они будут претендовать и на депутатские места в Госдуме, и в облдуму.

"Очень важно, чтобы предстоящие выборы прошли по контролем гражданского общества. Мы уже имеем опыт в организации наблюдения за выборами президента России, губернатора Тюменской области, шесть тысяч наблюдателей участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию. Нынешняя кампания наблюдения будет особенная - если на всероссийском голосовании политические партии рекомендовали кандидатуры для назначения общественными наблюдателями, то в этом году и политпартии, и общественные объединения, и общественные палаты регионов будут формировать корпус наблюдателей", - отметил Геннадий Чеботарев.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно штабу организовать сотрудничество не только с избиркомами, но и с политическими партиями. В штаб уже обратились представители регионального отделения "Партии пенсионеров" - они попросили своих наблюдателей подключить к обучающим семинарам, которые будут проходить в общественном штабе. Также общественники намерены подписать меморандум о сотрудничестве с политическими партиями для внимательного и объективного отношения ко всем происходящим процессам, выявления недостоверной информации, пресечения незаконных действий.

Также в штабе будут представлены общественные объединения, появится экспертный центр, куда войдут известные в регионе ученые, политологи и юристы, которые будут готовить необходимые разъяснения и экспертные заключения по конкретным случаям. Сформируется и мобильная группа для выезда на избирательные участки. Координатором экспертного центра станет председатель Общественной палаты Тюмени, член ОП РФ, старший советник юстиции Ольга Загвязинская, а координационную группу подготовки мобильных групп и групп мониторинга возглавит председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке СО НКО ОП ТО, директор АНО "Центр изучения гражданских инициатив", член ОП РФ Светлана Ярославова. Появится в штабе и горячая линия.

"Уже фактически принято решение, что в сентябре голосование будет идти три дня, это серьезная нагрузка на избиркомы и правоприменительный процесс достаточно сложный. Когда мы должны приложить к конкретным обстоятельствам жизни сухие юридические нормы, тут как никогда важен незаинтересованный взгляд со стороны наблюдателя", - заявил Игорь Халин. Он поблагодарил Общественную палату Тюменской области за подготовительную работу и подчеркнул, что облизбирком настроен на конструктивную работу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова