Региональные проблемы обсудят в Тюмени на "Форуме Х"

мультицентр «Моя территория» мультицентр «Моя территория»

"Форум Х", посвященный социальному проектированию, пройдет в Тюмени 13 марта. Сообщества объединятся, чтобы обсудить решение региональных проблем и привлечь к этому внимание молодежи, сообщает мультицентр "Моя территория".

Форум пройдет в режимах онлайн и офлайн в два этапа: образовательный и практический. Образовательный включит в себя лекции и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров. На практической части участники форума будут разрабатывать идеи проектов, улучшающих качество жизни в регионе.

"Один их главных аспектов "Форума Х" заключается в совместной работе участников. Наша цель — объединить и тюменские сообщества, и активную часть жителей. Например, у одной команды есть проект благоустройства набережной, а у другой решения того, как продвинуть данный проект. Если сообщества объединят усилия, то получат более качественный результат", — говорит руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

мультицентр «Моя территория» мультицентр «Моя территория»

С информацией об экспертах форума и ходе его проведения можно ознакомиться в социальных сетях мультицентра "Моя территория". Зарегистрироваться на форум по ссылке.