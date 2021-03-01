Тюменские инноваторы и общественники обсудили с представителями "Росатома" перспективы сотрудничества

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития в сфере разработки и продвижения высокотехнологичных продуктов обсудили на первой встрече участников программы "TechChallenge: информ-тур" в тюменской "Точке кипения" 9 марта.

Как сообщают в пресс-службе Альянса СО НКО, на мероприятии присутствовали представители госкорпорации "Росатом", ведущие бизнесмены уральского региона, студенты тюменских вузов, изобретатели и инноваторы, а также лидеры общественного сектора.

Программа для технологических предпринимателей "TechChallenge" разработана Уральским электрохимическим комбинатом и отраслевым акселератором "Росатома" при участии некоммерческого партнерства "Бизнес-ангелы Урала" для поиска новых идей и поддержки инновационных решений в востребованных областях. Приоритетными сферами работы проекта выступают: аддитивные технологии, умный транспорт, автоматизированные системы, электроника, новые материалы, станки и оборудование для машиностроительных производств, новые источники энергии, умный город, городское пространство, доступная среда и медицина. Мероприятия программы, кроме Тюмени, будут проходить также в Новоуральске, Екатеринбурге и Челябинске.

В ходе встречи спикеры в неформальной беседе подробно рассказали о целях, задачах, структуре и ключевых нюансах предстоящего проекта, отвечали на вопросы потенциальных участников, а также обсудили основные плюсы и минусы существующих в настоящее время программ поддержки инноваций.

Директор отраслевого акселератора ГК "Росатом" Станислав Кречетов отметил, что программа "TechChallenge" должна дать пространство для мышления начинающим технологическим предпринимателям, чтобы в перспективе стать действующим генератором новых идей и акселератором новых проектов. О высокотехнологичных компетенциях, территориальных преимуществах и перспективах расширения Уральского промышленного кластера рассказал заместитель генерального директора "Уральского электрохимического комбината" Олег Елистратов.

Руководитель направления отраслевого акселератора ГК "Росатом" Илья Толстоухов сообщил о базовых особенностях взаимодействия предпринимателей и корпораций в ходе реализации проектов. Также он упомянул про возможности и перспективы роста, которые открывает программа "TechChallenge". Так, лучшие проекты будут включены в программу отраслевого акселератора "Росатома", предполагающую менторскую поддержку, сопровождение, а также возможность получения инвестиций на доработку своего продукта и создание прототипа; им станет доступно получение инвестиций, грантов и других финансовых инструментов роста для проектов от институтов развития, партнеров программы. Также им окажут консультативную и организационную поддержку для получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития, имеющей налоговые и иные льготы и преференции.

Готовность поддержать лучшие инновационные проекты выразила и управляющий партнер некоммерческого партнерства "Бизнес-ангелы Урала" Валентина Славина.

Председатель Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер, в свою очередь, рассказал о возможностях взаимодействия высокотехнологичных проектов с организациями, реализующими проекты во благо общества. Он напомнил, что в социальной сфере в настоящее время остро стоит потребность в модернизации с помощью внедрения последних достижений науки и техники.

В качестве примера он привел совместный проект регионального фонда "Земля Сибирская" и ТИУ "Умный город. Начинаем с остановки", который готовят к запуску. Он подразумевает развитие системы соучастного проектирования в местных сообществах на основе разработки и внедрения "умных" электронных табло на остановочных комплексах. Еще один совместный проект представителей IT-индустрии и НКО, "Мэйкеры", разрабатывают тюменское региональное отделение "Всероссийского общества автомобилистов" и компания "Умные системы контроля". Инициатива призвана стимулировать научно-техническое творчество молодежи с помощью создания возможностей удаленного доступа к технологической инфраструктуре для детей из глубинки.