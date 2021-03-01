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Тюменцы с особенностями здоровья сыграли в боулинг

Общество, 18:16 11 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 тюменца с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие в турн­ире по боулингу. Соревнования организовал спортивно-оздоровите­льный клуб инвалидов "Шанс".

Мастер-класс перед началом соревно­ваний провел директор федер­ации боулинга в Тюме­нской области Андрей Кириенко.

Отметим, что в 2021 году клуб инвалидов "Шанс" уже принимал участие в турнире по боулингу для людей с ограниченными возмож­ностями здоровья. Тогда команда заняла второе место.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

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# боулинг , инвалиды

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