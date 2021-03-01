Тюменцы с особенностями здоровья сыграли в боулинг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 тюменца с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие в турн­ире по боулингу. Соревнования организовал спортивно-оздоровите­льный клуб инвалидов "Шанс".

Мастер-класс перед началом соревно­ваний провел директор федер­ации боулинга в Тюме­нской области Андрей Кириенко.

Отметим, что в 2021 году клуб инвалидов "Шанс" уже принимал участие в турнире по боулингу для людей с ограниченными возмож­ностями здоровья. Тогда команда заняла второе место.