Тюменцы с особенностями здоровья сыграли в боулинг
| Фото: ИА "Тюменская линия"
24 тюменца с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие в турнире по боулингу. Соревнования организовал спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс".
Мастер-класс перед началом соревнований провел директор федерации боулинга в Тюменской области Андрей Кириенко.
Отметим, что в 2021 году клуб инвалидов "Шанс" уже принимал участие в турнире по боулингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда команда заняла второе место.