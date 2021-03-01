Администрациям районов Тюменской области рекомендовали активнее развивать программы поддержки СО НКО

| Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени ВКонтакте

Активнее развивать некоммерческие сообщества на местах и создавать доступную инфраструктуру для их поддержки призвала представителей администрации муниципальных районов Тюменской области Руководитель Благотворительного фонда развития Тюмени Вера Барова на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО в регионе.

Она напомнила, что впервые региональный ресурсный центр на базе БФРГТ за счет поддержки областного правительства провел обучение для заместителей глав районных администраций по социальным вопросам в 2017 году. Это было сделано для того, чтобы история с созданием и развитием программ муниципальной поддержки НКО наконец стала понятной и близкой, а главное актуальной для всех. На первый конкурс таких программ в 2018 году заявились восемь территорий, на конкурс в 2020 году - 11. Прирост совсем небольшой и участниками стали меньше половины всех муниципальных образований Тюменской области.

Вера Барова отметила, что в каждом районе число НКО можно пересчитать по пальцами одной руки. БФРГТ в качестве ресурсного центра работает с 1999 года, и его сотрудники приложили серьезные усилия, чтобы ситуация на местах менялась, но происходит это медленно. Очень многие муниципальные программы поддержки некоммерческого сектора носят формальный характер, некоторые лишены реального финансового направления, подчеркнула Барова.

"Государство по-прежнему транслирует создание таких программ не как жесткое обязательство, а как право. Но ведь это как в жизни: каждый человек имеет право на большую дружную семью, но каждый ли это право реализует? Мы часто говорим, что люди - наше главное богатство, но есть ли ресурсы, которые вы укрепили своими силами и помогли гражданам стать действующими единицами для улучшения социальной ситуации в регионе? Таких активистов немало, и мы им на семинарах подсказываем, как правильно действовать и зарегистрировать НКО, но не всегда им удается преодолеть этот непростой путь", - рассказала она.

Проекты, получающие поддержку от Фонда президентских грантов - яркое подтверждение тому, что НКО, для малых территорий особенно, становятся нормальным инвестиционным механизмом и позволяют привлекать дополнительные ресурсы, напомнила Вера Барова.

Подводя итоги конкурса программ муниципальной поддержки НКО в Тюменской области в 2020 году, она сообщила, что в качестве экспертов выступали и специалисты из других регионов, в том числе руководители Архангельского центра "Гарант" и Сибирского центра поддержки общественных инициатив из Новосибирска. Первое место присудили Тобольску, второе - Голышмановскому городскому округу, третье - Ялуторовскому муниципальному району. В Тобольске жюри отметило системный и всесторонний подход к поддержке и развитию НКО, в Голышмановском округе - четкое понимание поддержки ресурсного центра и сбалансированно прописанную программу, а также наличие постоянного координационного совета. В Ялуторовске, по мнению экспертов, видна динамика роста НКО, есть имущественная и информационная поддержка, уделяется внимание развитию попечительских советов, есть общественная экспертиза правовых актов, но в конкурсе на поддержку некоммерческих организаций есть тематические перекосы.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин поблагодарил Веру Барову за объективную оценку ситуации по развитию работы с НКО в муниципалитетах.

"Уверен, что в следующие годы список участников конкурса будет расширяться. Все идет к тому, что тема организации работы с социально ориентированными некоммерческими организациями ляжет в критерии оценки деятельности глав муниципальных образований - это одна из ведущих тем в политической повестке федерального уровня", - подчеркнул он.

Дарья Казакова