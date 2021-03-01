На конкурсе национальных видеороликов "МЫ" ждут заявок от иностранцев и россиян, живущих за рубежом

| Фото: https://vk.com/wekonkurs | Фото: https://vk.com/wekonkurs

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Иностранцы, живущие в нашей стране, и россияне, проживающие за рубежом могут стать участниками всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ", который стартует 15 марта. Об этом сообщили организаторы.

Напомним, мероприятие пройдет в Тюмени благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Проект стал одним из победителей первого конкурса фонда 2021 года.

Грант в почти три миллиона рублей поможет не только организовать мероприятие, но и создать образовательный видеокурс из четырех видеоуроков на канале "Мы" в YouTube по темам "Национальный сторителлинг или как придумать сюжет", "Оборудование и программы", "Снимаем и монтируем", "Делимся с миром: позиционирование и релиз". Также на базе сайта конкурса будут сформированы образовательный онлайн-кинотеатр и каталог фильмов, отражающих 190 национальностей России.

По словам создателей, представителей Межрегиональной общественной организации "Федерация современного искусства", этот всероссийский конкурс задуман как расширенное продолжение первого областного конкурса "МЫ", успешно проведенного в 2020 году вместе с Комитетом по делам национальностей Тюменской области, на который поступило 107 заявок из 16 районов региона, в зрительском голосовании приняли участие 3 тыс. 767 человек. Мероприятие стало победителем в III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений.

"В нашей стране проживает около 100 коренных народов, представители свыше 190 национальностей, но мы мало знаем о каждом, хоть и есть тематические телеканалы и сайты. Конкурс направлен на заполнение вакуума информации этнокультурной тематики в российском медиапространстве и трансляцию знаний о межнациональной жизни страны. Уникальность и инновационность проекта в том, что тематический видеоконтент о культурах и национальностях создается самими национальными сообществами, диаспорами, организациями, будучи разным по качеству и содержанию – любительским, околопрофессиональным и профессиональным. В его производство вовлекаются все – дети, молодежь, взрослые, пожилые, которые доступными средствами транслируют особенности своих культуры, быта, обрядов, мировоззрения", - рассказали инициаторы проекта.

Первоначально география проекта включала весь Уральский федеральный округ и еще не менее 15 регионов, но в связи с последним решением оргкомитета участниками могут стать иностранцы, живущие в России и соотечественники из других стран. Подробности о конкурсе - здесь.

Дарья Казакова