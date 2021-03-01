Посуду, бытовую технику и теплые пледы могут принести тюменцы в "Лавку добра"

| Фото: группа "Творить добро- просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро- просто" ВКонтакте

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Предметы домашнего быта могут пожертвовать горожане в "Лавку добра" в Тюмени. При этом они должны быть в опрятном и рабочем состоянии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал куратор проекта "Творить добро – просто" Евгений Шавлак.

Он отметил, что в "Лавку добра" можно принести мелкую бытовую технику – чайники, блендеры, фены и другую. Востребованы постельное белье, подушки, одеяла, пледы и полотенца, посуда и контейнеры для хранения вещей.

"Что касается крупногабаритной техники или мебели, то везти их в "Лавку добра" не нужно. Здесь помощь оказывается адресно. Человек, который желает пожертвовать мебель, холодильник или матрас, звонит нам, мы выясняем у какой семьи есть такая потребность и даем им контакты друг друга. Далее о доставке крупногабарита они договариваются самостоятельно", - рассказал он.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева