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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Серебряные добровольцы Тюмени прокачали навыки управления конфликтами

Общество, 14:41 14 марта 2021

Областная штаб-квартира серебряных добровольцев ВКонтакте | Фото: Областная штаб-квартира серебряных добровольцев ВКонтакте

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Об управлении конфликтами узнали тюменские пенсионеры на мастер-классе в штаб-квартире серебряного добровольчества. Ведущий психолог центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Алена Киямова провела для них несколько полезных игр.

Например, команды высказывали мнения "за" и "против" на определенные жизненные тематики, искусственно создавая спорную ситуацию, из которой, по словам эксперта, команды вышли достойно, без упреков. Упражнение "Застряли в лифте" наглядно показало, как раскрывается характер человека по отношению к другим в неожиданной ситуации. Чтение художественного текста с последующей передачей информации напомнило детскую игру "глухой телефон", когда забываются детали, факты, а порой и самая суть.

По словам Алены Киямовой, проработка навыков управления конфликтами важна, поскольку является большим преимуществом: волонтер, обладающий таким умением, уменьшает конфликт для других людей, создавая более благоприятную рабочую среду.

Подробнее о работе штаба серебряных добровольцев можно узнать здесь.

Дарья Казакова

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# волонтерство , конфликт , мастер-класс , психология , серебряные добровольцы

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