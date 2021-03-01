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Ветеранским организациям в Тюмени расскажут об инновационных методах проведения мероприятий

Общество, 17:08 14 марта 2021

Термальный курорт "ЛетоЛето" | Фото: Термальный курорт "ЛетоЛето"

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Семинар для аудитории ветеранских организаций, актива общественных организаций и ресурсных центров в возрасте до 65 лет на тему “Инновационные методы проведения мероприятий” пройдет на базе термального курорта "ЛетоЛето" 16 и 17 марта в Тюмени.

Как сообщают в областном совете ветеранов, мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов и департамента социального развития Тюменской области. В рамках семинара будут обсуждаться такие важные темы, как выявление поля проблем в деятельности общественных организаций, их взаимодействия при проведении и организации мероприятий.

Еще одна тема разговора - "Линии коммуникации в общественной деятельности. Как эффективно установить и поддерживать связь с коллегами и партнерами для организации мероприятий, какие современные инструменты существуют для реализации этих задач”.

Помимо этого, общественники узнают о технологиях управления общественным проектом, особенностях проведения мероприятий с использованием рекламных продуктов, о мотивации и поиске волонтеров.

Дарья Казакова

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# аквапарк , добровольцы , пенсионеры , пожилые люди , семинар , серебряные волонтеры , Совет ветеранов

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