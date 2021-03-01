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Тюменские и ишимские поисковики участвуют в слете в Югре

Общество, 16:40 15 марта 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Поисковые отряды "Десант" из Тюмени и "Санбат" из Ишима представляют Тюменское региональное отделение "Поискового движения России" на XVII Открытом окружном слете поисковых отрядов. Он стартовал в Югре онлайн 14 марта и собрал бойцов 14-21 года из отрядов УФО, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

В конкурсной программе участники слета представляют видеоролики "Музей одного экспоната", визитную карточку отряда, видеосюжеты на тему "Поиск – мой выбор!" и проходят онлайн-тестирование по блокам "Военно-поисковая тропа", "Оформление протоколов" и "Историческая викторина, посвященная Великой Отечественной войне".

Слет продлится до 26 марта. Торжественное закрытие и награждение победителей пройдет в Пыть-Яхе.

  

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# поисковое движение

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