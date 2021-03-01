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Тюменские волонтеры улучшают городские пространства

Общество, 14:50 16 марта 2021

Фото молодежной администрации города Тюмени | Фото молодежной администрации города Тюмени

Тюменец Иван Стешенцев участвует в волонтерском движении с 2016 года. На выбор общественной деятельности повлияла учеба в Западно-Сибирском государственном колледже, здесь молодой человек активно помогал студентам с ограниченными возможностями здоровья, по завершению - создал свой волонтерский отряд.

Сначала добровольцы помогали спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, а затем – ветеранам и пожилым людям. Со временем Иван вступил в молодежную администрацию города Тюмени и с 2020 года возглавил комиссии, которые занимаются волонтерским движением по двум направлениям: социальная политика и благоустройство.

"Очень важно, что молодежь занимается общественной деятельностью – общими силами мы способны сделать лучше жизнь горожан, – уверен Иван Стешенцев. – Приятно видеть результаты воплощения инициатив – благодаря нашим усилиям преображаются дворы и улицы, а вместе с ними становится лучше наш любимый город".

Как пишет "Тюменская область сегодня", в настоящее время продолжается регистрация волонтеров в рамках голосования за благоустройство общественных пространств РФ. Подробная информация размещена на сайте www.dobro.ru.

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