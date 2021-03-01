В "Конторе пароходства" тюменцы погрузятся в атмосферу пляжного отдыха в Крыму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большой зал "Конторы пароходства" превратится на несколько часов в ялтинский пляж 18 марта. Шумы моря и песни под гитару, фотозоны, лимонады, чурчхела и пахлава ждут гостей мультицентра в этот день с 18 часов.

Дресс-код вечеринки — шляпы, кепки, солнечные очки, кроксы, футболки и шорты. Как рассказали организаторы, таким образом они решили создать отпускное настроение себе и всем гостям. "До сих пор идет пандемия, и хоть календарно уже весна - по факту за окном зима, снег и холод. Хочется тепла, солнца, моря, пляжа. Этот вайб чего-то теплого, солнечного, радостного пытаемся создать себе сами", - пояснили ребята.

Выступать для отдыхающих будут солистка "Lara Krouts" Анастасия Ларенко, автор музыкального проекта "Пропеллер" Степа Хайбуллин, солистка фолк-метал-группы "Aeterna" Анастасия Муханова, Дмитрий Бутко и автор проектов "SEEU | JUST SUZIE" Сюзанна Иванова. Трансляция концерта будет в Clubhouse и на "Моем портале", ссылки появятся в официальной группе "Конторы пароходства".

По нормам Роспотребнадзора, единовременно на площадке могут присутствовать не более 50 человек, поэтому запущена предварительная регистрация. Сбор с 18 часов, начало концерта - в 19 часов.

Дарья Казакова