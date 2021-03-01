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Туристический комплекс Абалак представили на международной выставке в Москве

Общество, 18:22 16 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Участие в международных выставках позволит привлечь новых клиентов, уверен организатор фестиваля Абалакское поле Алексей Колмаков.

"Международная туристическая выставка MITT - знаковое событие для отрасли. Здесь можно получить новых клиентов, заключить соглашения о сотрудничестве, наработать турпоток на год вперед. Можно сказать, что кризис прошел, туристическая отрасль жива, есть предпосылки к росту", - уверен он.

Туристический комплекс Абалак и гостиница Славянская готовы предложить туристам качественный отдых. "В 2021 году есть легкие надежды на лето. Российские туристы стали чаще выбирать отдых внутри страны, а мы в свою очередь научились формировать качественные предложения и сформировали хорошую систему скидок. В планах на лето - организовать фестиваль Абалакское поле обязательно с соблюдением всех мер безопасности", - поделился планами он.

Кроме того, на выставке в Москве презентуют тюменскую минеральную воду. Также все желающие могут получить здесь консультации по экскурсионному туру в Тюменскую область.

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# Абалакское поле , туризм

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