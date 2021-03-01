Тюменская область и Москва будут сотрудничать в туризме

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Перспективы сотрудничества Тюменской области и Москвы в туристической отрасли обсудили на международной туристической выставке MITT, которая проходит в Москве с 16 по 18 марта.

Предполагается, что уже летом в крупнейших парках столицы, в частности в Зарядье, разместят мультимедийную презентацию туристических маршрутов и термальных источников Тюменской области. Как рассказала директор регионального агентства туризма и продвижения Мария Трофимова, такая возможность обсуждалась во время встречи с представителями комитета по туризму Москвы.

"Большое сотрудничество намечается в продвижении туристического потенциала региона на территории Москвы через различные мультимедийные площадки. Сегодня нам предложили площадку в Зарядье и различные парки. В этом году мы активно представим туристические возможности региона в Москве. Кроме того, речь шла об обменных потоках туристов из Московской агломерации в Тюменской области и из Тюмени в Москву", - поделилась планами она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Помимо этого, представители тюменской делегации провели встречу с многопрофильным туроператором компанией TUI. Речь шла о чартерном сообщении в Тюменскую область.

"На прошлой неделе состоялся информационный тур по региону для представителей этой компании, по его итогам мы договорились, что к 1 апреля представим туристические предложения и направим на согласования для организации чартерной полетной программы. Сегодня в деловой повестке - участие в закрытом всероссийском совещании, которое Ростуризм проводит для регионов", - уточнила Трофимова.

Нужно отметить, что представители Тюменской области второй раз принимают участие в этой международной выставке. Для привлечения посетителей смонтированы своеобразные гейзеры.

"На выставке мы представляем наши уникальные термальные источники. В прошлом году тюменский регион получил статус столицы термальных вод, и конечно этот уникальный природный ресурс представлен на нашем стенде в виде гейзеров, которые бьют из недр земли сибирской. Посетители выставки могут познакомиться с нашими культурно-познавательными программами. В делегации есть отельеры, представители термальных курортов, туристические операторы, которые отвечают на все вопросы гостей международного мероприятия", - подытожила она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Александр Лабыкин