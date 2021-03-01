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Предложения Тюменской области войдут в новый туристский нацпроект

Общество, 16:54 17 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Туристические предложения Тюменской области могут стать частью нового национального проекта, старт которого объявлен в июне. Команда Ростуризма провела закрытое совещание для представителей регионов на международной туристической выставке MITT, которая проходит в Москве. О главных вопросах деловой повестки рассказала директор регионального агентства туризма и продвижения Мария Трофимова.

"Было совместное обсуждение проектов, которые будут реализованы в ближайшее время. Даны предварительные прогнозы на 2021 год. Вчера было заявлено о старте программы лояльности в ночь с 17 по 18 марта. Продажи будут длиться до 15 июня. Во время совещания детально рассмотрели все аспекты нового нацпроекта. Региональные предложения взяты в работу", - уточнила она.

Примечательно, что аккаунт Visit Tyumen в социальных сетях - лидер России по числу подписчиков, это официальные данные, которые привел National Traveler.

Работа по продвижению туристических продуктов тюменского региона продолжается. На 18 марта запланировано подписание соглашение о сотрудничестве с Самарской областью. В частности, речь идет об организации прямого авиарейса Тюмень - Самара.

"Мы провели обменные информационные туры, создали коммуникацию между туроператорами. Надеемся, что после подписания соглашения мы запустим все наши совместные проекты в работу", - поделилась планами Трофимова.

ИА "Тюменская линия"

Александр Лабыкин

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# Мария Трофимова , туризм

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