В Тюменской области стартовал прием заявок на "Студенческую весну"

| Фото: Студенческая весна | Тюмень ВКонтакте | Фото: Студенческая весна | Тюмень ВКонтакте

Прием заявок на областной фестиваль "Студенческая весна" стартовал в Тюмени. До 28 марта студенты могут зарегистрироваться на сайте студвесна72.рф, а на направление "Концертные программы" до 10 апреля, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Основные события фестиваля состоятся с 5 по 18 апреля. За главный приз смогут побороться учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений. Допустимый возраст исполнителей — от 16 до 27 лет.

Творчество студентов оценят региональные и федеральные эксперты. Победителей определят по шести концертным направлениям — музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, концертные программы и пяти неконцертным — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество, арт.

Фестиваль будет состоять из кастингов, финальных шоу по направлениям и гала-концерта. На кастингах жюри оценят номера студентов, а федеральные эксперты определят участников финального шоу.

Трансляции выступлений можно посмотреть в социальной сети фестиваля "ВКонтакте". Финальные шоу по направлениям пройдут на городских площадках, где наградят победителей. В связи с эпидемиологической ситуацией, вход для зрителей будет ограничен, с учетом безопасной рассадки в зале.

Победители фестиваля войдут в состав делегации Тюменской области для участия во Всероссийской студенческой весне.