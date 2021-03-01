Тюменцы еще успевают подать заявки на "Студенческую весну"

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Регистрация на областной фестиваль "Студенческая весна" открыта до 18 часов 31 марта. Подать заявку могут учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений от 16 до 27 лет, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"Студенческая весна" пройдет с 5 по 18 апреля в очном и заочном формате. Фестиваль состоит из кастингов, финальных шоу по направлениям и гала-концерта.

Творчество участников оценят региональные и федеральные эксперты по шести концертным направлениям — музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, концертные программы и пяти неконцертным — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество, АРТ. Трансляции кастингов будут проходить в группе социальной сети фестиваля "ВКонтакте", а финальные шоу по направлениям и гала-концерт - в группе Студенты Тюмени | Мой портал.

На гала-концерте будут подведены итоги фестиваля, объявлены обладатели гран-при и путевки на Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. В состав делегации Тюменской области войдут коллективы, которые в какой-либо из номинаций получили звание "Путевка на РСВ".