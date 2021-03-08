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Тобольские студенты готовятся к "Студвесне"

Общество, 15:51 08 марта 2021

Фото: соцсети

Тобольских студентов подготовят к конкурсу "Областная студенческая весна - 2021". Обучение состоится в конце марта на базе городского мультицентра "Моя территория", сообщает "Мегатюмень".

Студенты пройдут через творческий трехдневный интенсив с теоретической и практической базой. Мастер-классы и репетиции проведут региональные и городские эксперты по моде, видео, медиа, театральному, музыкальному, танцевальному и оригинальному жанрам, а также по концертным программам.

После обучения участникам предстоит отрепетировать номера и 31 марта представить их на итоговом городском показе. Победители смогут отправиться в Тюмень для участия в областной "Студвесне".

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