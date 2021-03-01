МЧС Тюменской области и школа №88 признаны победителями зимнего фестиваля ГТО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Команда ГУ МЧС России по Тюменской области заняла первое место в зимнем фестивале ГТО в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Церемония награждения победителей и призеров фестиваля среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения прошла в "Конторе пароходства".

Среди учащихся школ в общекомандном первенстве высшую ступень пьедестала почета заняла школа № 88, набрав 3 тыс. 547 очков. Второе место у школы № 48 корпус 2. Третье место досталось команде школы № 89.

Среди взрослого населения золотая награда оказалась в активе команды ГУ МЧС России по Тюменской области. Результат – 3 тыс. 547 очков. Серебро завоевала сборная школы № 70. Бронза досталась сборной "Газпром межрегионгаз Север".

Золотые награды в личном зачете в категории 13-15 лет получили Татьяна Гладченко (школа № 42) и Артем Томаров (школа № 65). В категории 16-17 лет - Милена Данилова (школа № 88) и Михаил Визгалов (гимназия ТюмГУ).

В категории 30-39 лет - Наталья Устюгова (сборная школы № 70) и Ринат Яинов (представитель команды ГУ МЧС России по Тюменской области).

В категории 40-49 лет - Марина Малеева (сборная школы № 70) и Валерий Стариков (команда "Газпром межрегионгаз Север").

Фестиваль проходил в феврале. Его участниками стали 356 человек. За награды боролись 34 команды школьников и 19 команд взрослых. Они сдали нормативы по бегу, стрельбе, прыжкам, подтягиванию и другим направлениям.

Зимний фестиваль ГТО реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".