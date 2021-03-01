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В Тюмени обновят дороги у школ, детсадов, на двух трактах и в Заречном микрорайоне

Экономика, 12:21 18 марта 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

В Тюмени 23 км дорог обновят в предстоящем сезоне. Основные работы пройдут в районе школ, детсадов, в Заречном мкр и на Московском и Тобольском трактах, сообщает администрация города.

Из общего объема подлежащих ремонту дорог 17 км приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Заречном мкр обновят участок протяженностью 1,6 км по ул. Щербакова от ул. Тимуровцев до ул. Безымянной неподалеку от школы № 9 и детсада № 121. Заменят дорожную одежду, отремонтируют тротуары, бордюрный камень, установят новые ограждения и знаки, нанесут дорожную разметку.

1 км полотна сменят на дороге по ул. Московский тракт: ул. Магнитогорская – Обход города Тюмени в районе школы № 88.

Запланирован ремонт дороги по ул. Тобольский тракт около лесопарка им. Гагарина. Здесь расположена школа № 48. Ремонту подлежит участок в 1,7 км.

"Повышение безопасности дорожного движения ― одна из ключевых задач нацпроекта. Маршрутам, проходящим вблизи социально значимых объектов, уделяется особое внимание. Обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, барьерных ограждений, предупреждающих знаков у образовательных и досуговых учреждений будет выполнено в полном объеме", – сказал председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин.

Напомним, реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени продолжится до 2024 г. Ожидается сокращение в два раза количества аварийно опасных участков дорог и снижение смертности при ДТП.

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# дороги , национальный проект Безопасные и качественные дороги , реконструкция , ремонт

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