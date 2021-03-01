Тюменские приставы взыскали с браконьера 160 тысяч рублей

| Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

160 тыс. рублей заплатил тюменец, незаконно добывший двух сибирских косуль. Чтобы взыскать с браконьера причиненный ущерб, судебные приставы обратились к работодателю должника, сообщает ФССП по Тюменской области.

Поскольку мужчина не спешил исполнить решение суда добровольно, судебный пристав установил место работы нарушителя, куда были направлены постановления на обращение задолженности с заработной платы.

В настоящее время вся сумма ущерба за незаконную охоту должником выплачена. Так как сроки добровольной оплаты были нарушены, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга, который должник перевел в федеральный бюджет.