Улица Дзержинского в Тюмени станет пешеходной через три года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Администрация Тюмени переходит к стадии рабочего проектирования улицы Дзержинского. Разрабатывают конкретный проект устройства и благоустройства этой территории. В ближайшие несколько лет он будет реализован.

Об этом рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов во время лекции Михаила Филиппова о художественном градостроительстве в отеле Vostok.

Согласно архитектурной концепции, улица Дзержинского в Тюмени станет не просто пешеходной, это будет преображенный квартал улиц Дзержинского и Челюскинцев.

"В Тюмени появится совершенно новая пешеходная территория, на которой предусмотрят активный отдых, культурные мероприятия. Это важно, потому что в центре города подобных территорий пока нет. Сроки реализации проекта зависят от объединения усилий. Часть работ проведут за счет средств бюджета, часть – инвесторов. Насколько будут серьезными возможности, настолько быстро все реализуется. Как минимум это перспектива трех лет", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" начальник Главного управления строительства Тюменской области.

По словам Павла Перевалова, у города до сегодняшнего дня не было опыта реализации такого уникального проекта. По традиции его обсудят с жителями Тюмени.

Свою оценку устройства старинной улицы Тюмени дал московский архитектор, художник Михаил Филиппов. "Воссоздать историю в городе, где бережно сохраняют памятники архитектуры, – просто, - говорит он. - Тюменцы получат еще одну возможность гулять по исторической улице, абстрагируясь от городской суеты".

Напомним, проект Михаила Филиппова "Вознесенский архитектурный ансамбль" основан на истории Тюмени XVI века. Застройка левого берега Туры началась с 2019 года и продолжится по проекту московского архитектора.

"Заречная часть Тюмени напомнит Петербург, Париж. Это будет невысокая застройка максимум шесть-восемь этажей и то местами. В ней образуется абсолютно нормальная среда, которая во всем мире объявлена памятниками градостроительства. Это будет живая архитектура, в которой люди окунуться одновременно в историю, неоклассицизм и современность", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Анжела Лебедева