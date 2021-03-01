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Вознесенский архитектурный ансамбль воссоздаст уникальный колорит Тюмени XVI века

Экономика, 11:56 20 марта 2021

Архитектурный ансамбль "Вознесенский" ВКонтакте | Фото: Архитектурный ансамбль "Вознесенский" ВКонтакте

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В проекте строительства Вознесенского архитектурного ансамбля сохранен исторический облик левого берега Туры. Благодаря московскому архитектору, художнику Михаилу Филиппову Тюмень получит уникальную территорию, на которой будет сохранено все то, что когда-то создавалось в 16 веке.

Об этом заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов во время лекции Михаила Филиппова об архитектурном градостроительстве, застройке левобережья Туры в отеле Vostok 19 марта.

"Механизм комплексного развития территорий, который не так давно появился в федеральном законодательстве, Градостроительном кодексе, в первую очередь, это гибкая платформа, которая позволяет комплексно развивать территории муниципальных образований, в частности, Тюмени, требующие переосмысления, переформатирования. Проект Михаила Филиппова нам в этом поможет", - уверен Павел Перевалов.

Архитектурный ансамбль "Вознесенский" Вконтакте

Напомним, сотрудничество администрации Тюмени с архитектором Михаилом Филипповым началось с 2017 года. Тогда ему поступило предложение - разработать проект застройки заречной части города. Тюмень стала первым городом после Санкт-Петербурга и Москвы, где Михаил Филиппов воплощает свои идеи неоклассицизма.

ИА "Тюменская линия" ﻿

С 2019 года начался первый этап застройки – это жилой комплекс вокруг Вознесенско-Георгиевского собора. Сегодня стройка находится в активной стадии. На очереди реализация более глобального проекта - Вознесенского архитектурного ансамбля, которые соединит левый берег Туры с Заречным микрорайоном Тюмени. В комплексе построят уникальные дома небольшой этажности, социально-значимые, культурные и духовные объекты с зонами отдыха.

Анжела Лебедева

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# Вознесенский архитектурный ансамбль , левый берег Туры , Михаил Филиппов , Павел Перевалов , строительство

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