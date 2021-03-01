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Вдохнуть атмосферу Парижа и Петербурга в тюменское левобережье планирует московский архитектор

Экономика, 13:10 20 марта 2021

Вознесенский архитектурный ансамбль ВКонтакте

Проект застройки левого берега Туры станет памятником градостроительства. В нем сохранено все то, что когда-то создавалось в XVI веке, здесь будет своя уникальная атмосфера, которая так необходима современным горожанам.

Об этом заявил автор проекта Вознесенского ансамбля Тюмени, архитектор, художник из Москвы Михаил Филиппов.

На встрече с тюменцами, коллегами-архитекторами, дизайнерами, застройщиками в отеле Vostok 19 марта он прочитал лекцию об художественном градостроительстве и презентовал проект Вознесенского ансамбля.

"В 2021 году принято решение на государственном уровне, что вся заречная часть города Тюмени будет делаться по моему проекту. Там будет свой Петербург, Париж. Это будет невысокая застройка максимум шесть-восемь этажей и то местами. В ней образуется абсолютно нормальная среда, которая во всем мире объявлена памятниками градостроительства. Впервые за 100 лет мы сможет создать настоящий памятник градостроительства. Это будет живая архитектура, в которой люди окунуться одновременно в историю, неоклассицизм и современность", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Вознесенский архитектурный ансамбль ВКонтакте Вознесенский архитектурный ансамбль ВКонтакте ﻿

Многие города мира начинались с депрессивной застройки, как левобережье Тюмени, где все стоит на болоте, отмечает московский архитектор. И приводит в качестве примера Рим, Венецию, Санкт-Петербург, где родился. По его мнению, именно в этих городах есть то, что притягивает жителей, туристов, имеет свою духовную силу.

Реализовать в Тюмени идеи неоклассицизма Михаил Филиппов взялся неслучайно. Он проникся историей появления города, которое сказалось на геополитике всей России. Сохранить исторические ценности, памятники деревянного зодчества, добавить своего виденья и сделать новое место силы для жителей города – суть проекта Вознесенского архитектурного ансамбля.

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Во время общения с тюменцами Михаил Филиппов не раз подчеркнул, что у этого ансамбля будет своя душа. Кстати, проектом комплекса уже заинтересовались иностранцы, добавил он.

В течение нескольких лет левый берег Туры будет преображаться. В нем появятся резиденции переменной этажности. Здесь построят оперный театр, создадут комфортные места отдыха для горожан разного возраста.

Напомним, сотрудничество администрации Тюмени с архитектором Михаилом Филипповым началось с 2017 года. По его проекту с 2019 года начался первый этап застройки левого берега Туры – жилой комплекс вокруг Вознесенско-Георгиевского собора.

Анжела Лебедева

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# Вознесенский архитектурный ансамбль , левый берег Туры , Михаил Филиппов , строительство

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