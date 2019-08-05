Михаил Филиппов: левый берег Туры напомнит Италию начала XX века

Проект застройки левого берега Туры | Фото: Михаила Филиппова Проект застройки левого берега Туры | Фото: Михаила Филиппова

В левобережной части Туры будет создан жилой комплекс с парками, скверами, характерный для градостроительства европейских стран начала XX века, в частности, Италии. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил архитектор из Москвы, автор проекта застройки левого берега Туры Тюмени Михаил Филиппов.

В 2017 году именно ему поступило предложение от администрации Тюмени разработать проект застройки заречной части города. Тюмень стала первым городом после Санкт-Петербурга и Москвы, где Михаил Филиппов воплотит свои идеи неоклассицизма, основанные на любви к Италии.

"Первый этап проекта – это жилой комплекс, который будет находиться в главном месте Заречья вокруг Вознесенско-Георгиевского собора. И первое, что мы там делаем – красивую пешеходную улицу, которая продолжит мост Влюбленных. Таким образом, исчезнет диссонанс – продолжение от моста будет красивым. Вскоре начнется строительство этого жилого комплекса", - рассказал архитектор.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

Жилой малоэтажный комплекс и вся сопутствующая инфраструктура, по словам автора проекта, будут отвечать духу исторической застройки. В Тюмени создадут новый, красивый город, подобный тем, что есть в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи. Итальянский и Римский кварталы, дом Маршалла, Горки-город – все это проекты Филиппова, получившие одобрение жителей и коллег.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

"Это будет место, не похожее на то, что есть в тысячах городов. И у Заречной части Тюмени будет свое лицо, которое полюбит большинство горожан. Это будет большой район с целой системой площадей, бульваров. Всего 240 гектаров. На этом мы можем построить не секционные дома, а дома, которые напоминают старую застройку. Это будет застройка, имеющая читаемую форму. Бульвары – широкие с рекреационными пространствами, сооружениями", - отметил Михаил Филиппов.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

Главная задача, которую ставит автора проекта, – это создать город с историческими корнями, в котором жителям и гостям будет комфортно и уютно. "Психологически у современного человека есть такое представление, что архитектура начинается там, где начинается исторический центр, в старинных формах. Как только начинается какая-то современная постройка, будь то "хрущевки" или "брежневки", возникает ощущение, что город кончился", - говорит архитектор.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

Воссоздать историю в городе, где бережно сохраняют памятники архитектуры, – просто, считает Михаил Филиппов. Он отметил, что в Тюмени его порадовала улица Дзержинского с памятниками деревянного зодчества, ее планируют сделать пешеходной. Это значит, жители получат еще одну возможность гулять по исторической улице, абстрагируясь от городской суеты.

Планами по застройке левобережной части Туры Михаил Филиппов успел поделиться во время Первого регионального урбанистического форума, который проходил в Тюмени 24-25 июня. На сегодня проект одобрен, определен застройщик, утверждены материалы для возведения жилых домов.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

"Строительство начнется в августе. Определены люди, которые будут вести авторский надзор за строительством. Первую очередь построим за два года", - резюмировал московский архитектор.

| Фото: Михаила Филиппова | Фото: Михаила Филиппова

Анжела Лебедева