Тоболячка украла 170 тысяч рублей с кредитной карты гостя

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Подозреваемую в краже 170 тыс. рублей с банковского счета жителя Тобольска задержали полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о списании с кредитной карты значительной суммы обратился мужчина 1980 г.р. Установлена владелица счета, на который были переведены деньги.

Неработающая 42-летняя тоболячка была задержана и доставлена в отдел полиции. Оперативники выяснили, что в день хищения к подозреваемой и ее сожителю пришли гости, в числе которых был и потерпевший.

После распития алкогольных напитков гость уснул, а хозяйка квартиры, зная, что на его кредитной карте есть определенная сумма, решила воспользоваться моментом. Вставив сим-карту, принадлежащую приятелю, в свой телефон, женщина перевела все имеющиеся на счету средства на свой счет. После чего она удалила все SMS-оповещения и вернула сим-карту обратно.

Пропажу денег мужчина обнаружил только через неделю, за это время подозреваемая успела потратить все похищенные средства. Свою вину она признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".