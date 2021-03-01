В Тюменской области стартовал чемпионат по компьютерной грамотности

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения стартовал в Тюменской области. До 25 апреля продлится отборочный тур по номинациям "Начинающий пользователь", "Уверенный пользователь", сообщает областной департамент социального развития.

В категории "Начинающий пользователь" могут участвовать только выпускники курсов "Расширяя горизонты", достигшие пенсионного возраста. В номинации "Уверенный пользователь" - все желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выходом в интернет. Тюменцам предстоит выполнить тест и творческое задание, они доступны по ссылке. Итоги отборочного тура подведут 30 апреля.

16 человек, набравших наибольшее количество баллов, станут участниками финального тура. 21 мая в режиме реального времени они покажут знания и умения, выполняя разнообразные задания. Победители представят регион на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.