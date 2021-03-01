Галина Тунгусова: слабовидящие и слепые люди должны получать востребованные специальности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить востребованные специальности. В образовательных учреждениях Тюменской области создана доступная среда, помощь студентам готовы оказать тьюторы. Как рассказала председатель Тюменской областной организации всероссийского общества слепых Галина Тунгусова, профессиональная самореализация людей с ОВЗ имеет большое значение.

"Обучение слепых и слабовидящих ребят в ялуторовском колледже - это предмет нашей гордости. Получить профессию, не выезжая за пределы региона, это очень важно. С 2017 года ведется подготовка по направлению медицинский массаж. Практически все выпускники трудоустроились. Двое ребят закончили колледж с красным дипломом. Общественная организация поддерживает студентов стипендией - четыре тысячи рублей. Ее получают и те, кто обучается в средне-специальных учреждениях, и в высших", - отметила она.

Большой выбор специальностей для людей с ОВЗ предлагает Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Что касается высшего образования, то чаще всего абитуриенты выбирают такие направления обучения как психология, юриспруденция.

"В Тюменской области раньше, чем в других регионах появились тьюторы, которые помогают решить не только бытовые вопросы, но перевести литературу в нужный формат. Много центров инклюзивного образования, где оказывают помощь, в том числе и родителям школьников и студентов с ОВЗ. Важно, что наши ребята учатся, получают профессию, а учебные заведения идут навстречу", - подчеркнула Тунгусова.

Пандемия, как признается Галина Тунгусова, внесла коррективы в работу, раньше члены общественной организации общались и поддерживали друг друга. Сейчас встречи перешли в режим онлайн. Тюменская областная организация всероссийского общества слепых ведет активную работу по совершенствованию законодательства. Инициативы, которые разрабатывают общественники, направляют в местные органы законодательной власти, а также в Государственную думу.

"В законе отмечено, что человек бесплатно может получить либо средне-специальное, либо высшее образование. Для нас это не совсем подходит. У человека может усилиться инвалидность, и он не сможет работать по специальности, требуется новое обучение, а это уже на коммерческой основе. Данные инициативы рассматриваются Госдумой, президент уже встречался с представителями обществ инвалидов, где этот вопрос поднимался. Я думаю, будет положительное решение", - сказала она.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин