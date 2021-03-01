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Александр Моор примет участие в круглом столе "Внутренний туризм: на новой волне возможностей"

Губернатор, 12:38 25 марта 2021

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в круглом столе "Внутренний туризм: на новой волне возможностей", который пройдет в онлайн-формате на площадке МИА "Россия сегодня".

Прямая трансляция начнется 25 марта в 17 часов по тюменскому времени.

В число участников дискуссии также войдут руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин; глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева и директор Центра цифрового развития АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Вера Адаева.

Модератор круглого стола - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

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# Александр Моор , туризм

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