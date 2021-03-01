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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Наряды ДПС усилят патрулирование тюменских трасс

Общество, 08:47 27 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД усиливают контроль за соблюдением скоростного режима на федеральных автодорогах Тюменской области. В регионе стартует мероприятие #ТрассыБезДТП.

В местах проведения дорожных работ проверят наличие всех средств, предупреждающих водителей о введенных ограничениях.

Под особо тщательным контролем будут трассы на территории Уватского района, здесь усиленный контроль за движением будут осуществлять наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области напоминает, что в этом году на федеральных автодорогах региона произошло 70 ДТП, в которых погибли 12 человек, 111 человек пострадали.

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