Следователи выясняют причины гибели девушки на улице Моторостроителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следователи начали проверку по факту обнаружения под окнами тюменской многоэтажки тела 26-летней девушки. Инцидент произошел на ул. Моторостроителей.

Предположительно, девушка упала с высоты. "Проводится проверка. Обстоятельства выясняются", – сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.

Инна Пахомова