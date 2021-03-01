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Следователи выясняют причины гибели девушки на улице Моторостроителей

Происшествия, 17:10 27 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следователи начали проверку по факту обнаружения под окнами тюменской многоэтажки тела 26-летней девушки. Инцидент произошел на ул. Моторостроителей.

Предположительно, девушка упала с высоты. "Проводится проверка. Обстоятельства выясняются", – сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.

Инна Пахомова

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# проверка , следователи

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