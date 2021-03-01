На дистанционном этапе конкурса "Лидеры России" оценку участникам даст искусственный интеллект

| Фото: "Лидеры России" ВКонтакте | Фото: "Лидеры России" ВКонтакте

Серьезные изменения произошли в новом сезоне конкурса "Лидеры России", регистрация на который открылась 31 марта. Об этом стало известно в ходе медиа-презентации на сайте платформы "Россия- страна возможностей".

Конкурс будет отличаться структурой, тестами и методологией.

В 2020 году организаторы ввели профильные специализации "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии", формат оказался востребованным у участников. В 2021 году количество профильных специализаций будет расширено. Конкурс проходит по шести основным трекам: "Наука", "Здравоохранение", "Культура", "Информационные технологии", "Государственное управление", "Бизнес и промышленность". Регистрация по двум отдельным направлениям "Международный" и "Студенты" стартует в апреле.

Подробнее о треках и условиях участия здесь.

"На дистанционном этапе мы впервые в этом сезоне используем искусственный интеллект для реальной оценки участников. В прошлые сезоны участники также проходили оценку с помощью искусственного интеллекта, это позволило нам обучить систему, научить с высокой точностью определять тех, кто имеет высокий потенциал для победы", - рассказал председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко.

Для каждого теста разработан новый банк вопросов. В интеллектуальный тест добавлена шкала русского языка.

"В этом году изменился подход к отбору. Мы дадим всем участникам, записавшим видеоинтервью, пройти все тесты и по совокупному результату определим лучших, кто будет допущен к следующему этапу - тестам треков. Упражнения и задания будут специфичными для различных треков. Мы сохраним процедуру контрольного тестирования", - уточнил Павел Безручко.

Регистрация на конкурс завершится 26 апреля. Дистанционные испытания стартуют с конца апреля. Полуфиналы треков начнутся в конце лета. Всероссийский суперфинал намечен на март 2022 года.

Участники проекта "Лидеры России" смогут пообщаться с известными государственными деятелями и руководителями корпораций, стать частью управленческого сообщества и получат шанс выиграть образовательный грант 1 млн рублей. Участие в конкурсе бесплатное.

Татьяна Ковалева