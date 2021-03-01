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Кардиологи с мировыми именами встретятся в Тюмени в мае

Общество, 18:33 31 марта 2021

Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

Одиннадцатый Международный онлайн-конгресс "Кардиология на перекрестке наук" совместно с пятнадцатым Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку и 27-й Ежегодной научно-практической конференцией "Актуальные вопросы кардиологии" примет Тюмень с 25 по 27 мая.

Ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения кардиологических заболеваний. Организаторы конгресса - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, Тюменский кардиологический научный центр, Российское отделение Международного общества по сердечно-сосудистому ультразвуку, Российское кардиологическое общество, департамент здравоохранения Тюменской области, Тюменская областная дума.

ИА "Тюменская линия" - официальный информационный партнер конгресса.

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# кардиология , конгресс

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