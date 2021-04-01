Выбивший зуб полицейскому тюменец получил два года условно
Два года лишения свободы условно получил тюменец, выбивший зуб полицейскому, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.
Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 декабря 2020 года участковый уполномоченный, обходя территорию у дома по ул. Котельщиков, заметил на детской площадке выпивающего мужчину.
Полицейский попытался доставить его в отдел для выяснения личности и составления административного протокола. Однако 36-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина набросился на участкового и ударил его кулаком в лицо и выбил ему зуб.
В отношении тюменца возбудили уголовное дело. Суд назначил ему условное лишение свободы условно с испытательным сроком в два года.