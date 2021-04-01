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Выбивший зуб полицейскому тюменец получил два года условно

Происшествия, 12:57 01 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Два года лишения свободы условно получил тюменец, выбивший зуб полицейскому, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 декабря 2020 года участковый уполномоченный, обходя территорию у дома по ул. Котельщиков, заметил на детской площадке выпивающего мужчину.

Полицейский попытался доставить его в отдел для выяснения личности и составления административного протокола. Однако 36-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина набросился на участкового и ударил его кулаком в лицо и выбил ему зуб.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело. Суд назначил ему условное лишение свободы условно с испытательным сроком в два года.

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# суд , уголовное дело

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