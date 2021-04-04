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Год памяти Семена Ремезова продолжается в Тобольске

Общество, 18:43 04 апреля 2021

Фото предоставлено организаторами проекта "Формула искусства"

Лекция о Семене Ремезове для учеников школ Тобольска, посвященная Международному дню памятников, пройдет 16 апреля, сообщает "Тюменская область сегодня". В Тобольске 2021-й объявлен Годом Семена Ремезова.

"2021 год замечателен следующей датой - 320 лет со дня окончания работы Ремезова над его знаменитой "Чертежной книгой Сибири", - написал в соцсети "Инстаграм" глава Тобольска Максим Афанасьев.

Викторина "С. Ремезов - картограф, географ и историк Сибири" пройдет 24 апреля. Также в апреле в рамках библионочи в научной библиотеке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника состоится экскурсия по выставке печатных трудов Ремезова.

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